Экономика

Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мерВзгляд.ру 05:29

Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
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Антон Силуанов
В этом году правда ФРС заявила, что повышения такого не будет. Тем не менее стимулирующие меры денежно-кредитной политики исчерпаны. То же самое как и бюджетные. Мы видим большие долги, накопленные государственные долги по бюджетной системе - будь то в Европе, в Америке, да и в Китае тоже.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:08

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