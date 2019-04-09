Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мерВзгляд.ру 05:29

В этом году правда ФРС заявила, что повышения такого не будет. Тем не менее стимулирующие меры денежно-кредитной политики исчерпаны. То же самое как и бюджетные. Мы видим большие долги, накопленные государственные долги по бюджетной системе - будь то в Европе, в Америке, да и в Китае тоже.

Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.

Шоу-бизнес Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом Сергей Баталов в "Судьбе человека" рассказал, что только в 17 лет узнал о том, что его растит не родной отец.

Политика Замминистра внутренней безопасности США подала в отставку "Исполняющая обязанности заместителя министра Клэр Глэйди подала президенту прошение об отставке с завтрашнего дня", - написала она в своем Twitter.

Политика Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Экономика Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

Происшествия Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.

Общество Сеть супермаркетов в Британии обвинили в расизме из-за шоколадных утят Одна из посетительниц сети британских супермаркетов Waitrose обнаружила на полках магазина набор шоколадных утят и обвинила руководство сети магазинов в расизме, передает телеканал Sky News.

Шоу-бизнес Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко 16 ноября прошлого года 29-летний брак Петросяна и Степаненко расторгнут. Делить имущество они продолжают по сей день.

Культура В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии Писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке.

Шоу-бизнес У Аршавина появилась новая возлюбленная Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.

Происшествия В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России» В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.

Финансы Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.

Политика Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Общество Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.

Хоккей «Калгари» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным В плей-офф на счету вратаря 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,7. Действующий контракт игрока с уральским клубом истекает 30 апреля 2019 года.

Кино Церемония прощания с Георгием Данелией началась в столичном Доме кино Церемония прощания с легендарным режиссером Георгием Данелией началась во вторник, 9 апреля, в 11 часов по московскому времени.

Культура Концерт Жванецкого в Светлогорске перенесли из-за перелома руки В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019.

Здоровье Новый детский онкологический корпус появится в Ростове к 2024 году Особо Александр Григорьевич отметил, что в новом центре должна появиться служба для больных с первичными генетическими иммунодефицитами.

Армия и оружие На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.

Политика Помпео призвал не сравнивать ситуации с Голанами и Крымом Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.