Финансы
Силуанов заявил о риске глобальной рецессииТелеканал 360° вчера в 19:57
«Как можно быстрее начинать национальные проекты, как можно больше вводить меры по либерализации нашей экономики», — отметил Силуанов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:34, Ашберн
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Автоспорт
Боттас выиграл третью практику в Шанхае, Квят – 10-й
Обновлено в 00:15
Футбол
«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 00:49
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Хоккей
«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Авто
Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено 11 апреля в 15:32
Общество
Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться
Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Спорт
Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира
В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено 11 апреля в 03:02
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено 11 апреля в 08:09
Гаджеты
4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Обновлено вчера в 14:53
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено вчера в 05:19
Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Началова перед смертью отправила родным трогательные послания
Обновлено вчера в 08:56
Футбол
Головин отметил красоту российских девушек
У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Выставка трофеев. Экскурсию проведут военные
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено вчера в 21:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40
Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено вчера в 08:32
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено вчера в 06:15