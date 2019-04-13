Финансы

Силуанов заявил о риске глобальной рецессииТелеканал 360° вчера в 19:57

«Как можно быстрее начинать национальные проекты, как можно больше вводить меры по либерализации нашей экономики», — отметил Силуанов.
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Силуанов предупредил о риске глобальной рецессии

URA.Ru00:12

Силуанов призвал разобраться с рукотворными факторами кризиса

Комсомольская правдавчера в 20:22

Силуанов заявил о риске глобальной рецессии

Телеканал 360°вчера в 19:57

Силуанов заявил о рисках глобальной рецессии

RT на русскомвчера в 19:31

Силуанов призвал к либерализации экономики РФ

ФАНвчера в 18:48

Силуанов предложил разбираться с рукотворными факторами мирового кризиса

РЕН ТВвчера в 18:10

Силуанов призвал разобраться с «рукотворными факторами» кризиса

РИА Новостивчера в 18:09
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:34, Ашберн
Происшествия

Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на кольце МЖД в Подмосковье

Обновлено в 00:15
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Автоспорт

Боттас выиграл третью практику в Шанхае, Квят – 10-й

Обновлено в 00:15
Футбол

«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»

Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 00:49
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Обновлено вчера в 11:33
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Обновлено вчера в 13:55
Политика

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Хоккей

«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Авто

Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России

Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено 11 апреля в 15:32
Общество

Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться

Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено вчера в 12:17
Спорт

Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира

В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено 11 апреля в 03:02
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено 11 апреля в 08:09
Гаджеты

4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше

Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Зеленский рассказал о встрече с Макроном

Обновлено вчера в 14:53
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено вчера в 05:19
Финансы

Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено вчера в 08:56
Футбол

Головин отметил красоту российских девушек

У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Выставка трофеев. Экскурсию проведут военные

Обновлено вчера в 03:45
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено вчера в 21:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено вчера в 10:00
Авто

В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40

Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено вчера в 08:32
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено вчера в 06:15
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