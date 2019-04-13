Финансы

Силуанов заявил о рисках глобальной рецессииRT на русском 19:31

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что риски возникновения глобальной рецессии очень высоки, поэтому России необходимо вводить меры по либерализации экономики. Об этом он сообщил после заседания глав министерств финансов и ЦБ в Вашингтоне.
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Силуанов призвал разобраться с рукотворными факторами кризиса

Комсомольская правда20:22

Силуанов призвал к либерализации экономики РФ

ФАН18:48

Силуанов заявил о рисках глобальной рецессии

RT на русском19:31

Силуанов заявил о риске глобальной рецессии

Телеканал 360°19:57

Силуанов обсудил сотрудничество с коллегой из КНР

ПРАЙМ18:15

Силуанов предложил разбираться с рукотворными факторами мирового кризиса

РЕН ТВ18:10

Силуанов призвал разобраться с «рукотворными факторами» кризиса

РИА Новости18:09
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Генпрокуратура подтвердила причину пожара в «Зимней вишне»

«Как полагает следствие, 25 марта 2018 года на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове возник пожар в результате замыкания электропроводки», – сообщили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:16
Наука

Физики впервые в истории точно измерили энергию пустоты

Физики Швейцарской высшей технической школы Цюриха смогли впервые точно измерить энергию пустоты.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в Арктике

Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Политика

Лавров указал на неспособность США честно конкурировать в экономике

Сергей Лавров, являющийся министром иностранных дел России, заявил о неспособности экономической системы США вести честную конкуренцию, сообщают «Известия».
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено в 11:33
Музыка

Рецензия: Янка Дягилева и «Великие Октябри» - «Деклассированным элементам»

От Дягилевой осталось сравнительно немало аудиодокументов, бутлегов, концертных альбомов и т.д.
Обновлено в 19:47
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы

Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракеты на окраине сирийского города Масьяф в провинции Хама, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны.
Обновлено в 20:28
Экономика

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП

Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Появились данные о зарубежном спонсоре атаки Хафтара на Триполи

Саудовская Аравия предлагала фельдмаршалу Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару десятки миллионов долларов в качестве помощи в захвате Триполи, рассказал источник.
Обновлено в 12:35
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Авто

Bentley может выпустить новый большой внедорожник

В рамках недавнего интервью, как сообщает издание speedme.ru, член правления марки Вернер Титц, признал, что в настоящее время автопроизводитель думает о разработке более крупного внедорожника, который расположится в модельном ряду марки на ступень выше Bentayga.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции

Никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал в ходе ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 17:00
Космос

Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя

Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.
Обновлено в 16:58
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено в 12:00
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Зенитная ракетная система С-350 «Витязь» прошла госиспытания

Ранее сообщалось, что первая система C-350 поступит в учебный центр зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.
Обновлено в 06:46
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:09
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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