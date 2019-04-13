Финансы
Силуанов заявил о рисках глобальной рецессииRT на русском 19:31
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что риски возникновения глобальной рецессии очень высоки, поэтому России необходимо вводить меры по либерализации экономики. Об этом он сообщил после заседания глав министерств финансов и ЦБ в Вашингтоне.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:53, Ашберн
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Генпрокуратура подтвердила причину пожара в «Зимней вишне»
«Как полагает следствие, 25 марта 2018 года на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове возник пожар в результате замыкания электропроводки», – сообщили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:16
Наука
Физики впервые в истории точно измерили энергию пустоты
Физики Швейцарской высшей технической школы Цюриха смогли впервые точно измерить энергию пустоты.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Политика
Лавров указал на неспособность США честно конкурировать в экономике
Сергей Лавров, являющийся министром иностранных дел России, заявил о неспособности экономической системы США вести честную конкуренцию, сообщают «Известия».
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено в 11:33
Музыка
Рецензия: Янка Дягилева и «Великие Октябри» - «Деклассированным элементам»
От Дягилевой осталось сравнительно немало аудиодокументов, бутлегов, концертных альбомов и т.д.
Обновлено в 19:47
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы
Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракеты на окраине сирийского города Масьяф в провинции Хама, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны.
Обновлено в 20:28
Экономика
Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП
Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Появились данные о зарубежном спонсоре атаки Хафтара на Триполи
Саудовская Аравия предлагала фельдмаршалу Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару десятки миллионов долларов в качестве помощи в захвате Триполи, рассказал источник.
Обновлено в 12:35
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Авто
Bentley может выпустить новый большой внедорожник
В рамках недавнего интервью, как сообщает издание speedme.ru, член правления марки Вернер Титц, признал, что в настоящее время автопроизводитель думает о разработке более крупного внедорожника, который расположится в модельном ряду марки на ступень выше Bentayga.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции
Никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал в ходе ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 17:00
Космос
Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя
Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.
Обновлено в 16:58
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено в 12:00
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
Зенитная ракетная система С-350 «Витязь» прошла госиспытания
Ранее сообщалось, что первая система C-350 поступит в учебный центр зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.
Обновлено в 06:46
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:09
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01