Финансы

Силуанов заявил о рисках глобальной рецессииRT на русском вчера в 19:31

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что риски возникновения глобальной рецессии очень высоки, поэтому России необходимо вводить меры по либерализации экономики. Об этом он сообщил после заседания глав министерств финансов и ЦБ в Вашингтоне.
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Антон Силуанов
Риски того, что в дальнейшем будет глобальная рецессия, очень велики. Поэтому нам в России нужно, несмотря на все это, противодействовать. Идти на противотоке.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости вчера в 18:07

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