Профицит федерального бюджета России создает буфер на пути к различным изменениям внешних условий, в том числе и санкционного давления, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Силуанов заявил о пользе профицита бюджета для борьбы с санкциями

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