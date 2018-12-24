Политика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Силуанов заявил о необходимости реформировать РосстатРоссийская газета13:11
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета13:11
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Взять, предположим, реальные доходы населения. Важнейший показатель, который входит в состав указа президента. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Потому что качество счета этого показателя ужасно.
— Антон Силуанов, российский экономистНТВ 12:23
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