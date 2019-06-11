Экономика
Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторахРБК 14:50
Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.
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Силуанов: иностранные инвесторы возвращаются на российский финансовый рынок
Парламентская газета10:50
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