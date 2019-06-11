Экономика
Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторахРБК 14:50
Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов: иностранные инвесторы возвращаются на российский финансовый рынок
Парламентская газета10:50
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Футбол
Станислав Черчесов: «Хотелось бы, чтобы игра сложилась полегче»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) отметил, что хотелось бы, чтобы игра сложилась полегче.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить
Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
Дроздов ушел из программы «В мире животных»
Обновлено в 14:24
Космос
На Россию летит Тунгусский метеорит-2: 29 июня россияне увидят свой последний метеорный поток
Обновлено в 05:23
Общество
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Политика
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Политика
Мать Голунова отреагировала на его освобождение
Мать журналиста "Медузы" Ивана Голунова прокомментировала его освобождение.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года
Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.
Обновлено в 18:08
Транспорт
В Японии введут водительские права для пожилых автомобилистов
Японское правительство рассматривает возможность введения специальных водительских прав для пожилых автомобилистов.
Обновлено в 12:07
Общество
Китайский мальчик толстеет ради спасения жизни отца
Обновлено в 11:36
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): «Нокиа» положила начало развитию 5G в России (Ilta-Sanomat)
Речь шла о первом звонке из России за границу с использованием сети 5G.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Генпрокуратура Венесуэлы обвинила в попытке госпереворота 17 человек
Официальные обвинения в попытке госпереворота в Венесуэле предъявлены 17 задержанным, 11 июня сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено в 12:27
Авто
В России построили очень крутой вездеход
Каждый год в России появляются все новые вездеходы, как правило, большинство из них на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45