Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторахРБК 14:50

Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.

Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах

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