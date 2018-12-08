Экономику России стало заметно меньше "колбасить" от влияния внешних факторов, в том числе от изменения ситуации с ценами на нефть. Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов на сессии "Экономика роста" съезда партии "Единая Россия".

с чего всё началось

Сделка ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти обеспечит стабильность нефтяных цен, это позитивно для РФ, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

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