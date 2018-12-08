Правительство не будет повышать налоговую нагрузку на бизнес ближайшие 6 лет, но некоторые налоговые решения, стимулирующие развитие бизнеса, будут приняты. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на съезде партии "Единая Россия".

с чего всё началось

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет. Однако, по его словам, налоговые решения, стимулирующие рост бизнеса, все же будут приняты.

Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет

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