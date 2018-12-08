Экономика

Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет
Коммерсантъ
05:09

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет. Однако, по его словам, налоговые решения, стимулирующие рост бизнеса, все же будут приняты.
Коммерсантъ05:09
с чего всё началось

Силуанов заявил, что налоговую нагрузку в России не будут повышать в течение шести лет

Правительство не будет повышать налоговую нагрузку на бизнес ближайшие 6 лет, но некоторые налоговые решения, стимулирующие развитие бизнеса, будут приняты. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на съезде партии "Единая Россия".
ТАСС04:59

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Налоговая нагрузка в России не будет меняться шесть лет, заявил Силуанов

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Силуанов заявил, что налоговую нагрузку в России не будут повышать в течение шести лет

ТАСС04:59

Налоговая нагрузка не будет повышаться шесть лет – Силуанов

Москва 2404:57
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