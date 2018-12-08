Экономика
Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет
Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть летКоммерсантъ05:09
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет. Однако, по его словам, налоговые решения, стимулирующие рост бизнеса, все же будут приняты.
Коммерсантъ05:09
Оценить
Те предприятия, которые сегодня в тени и не платят налоги, должны начать это делать.
— Антон Силуанов, российский политикРоссийская газета 05:32
с чего всё началось
Правительство не будет повышать налоговую нагрузку на бизнес ближайшие 6 лет, но некоторые налоговые решения, стимулирующие развитие бизнеса, будут приняты. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на съезде партии "Единая Россия".ТАСС04:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Энергетика
Кудрин оценил влияние соглашения ОПЕК+ на российскую экономику
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи лишь временно стабилизирует цены на нефть, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 08:59
Экономика
Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза
В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Обновлено в 10:14
Экономика
Медведев установил квоту на иностранную рабочую силу в 2019 году
Стоит отметить, что вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что потребность страны в иностранной рабочей силе в 2019 году фактически будет составлять 111 тыс. человек.
Обновлено в 11:41
Экономика
США продлили срок завершения сделок для четырех компаний Дерипаски
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что срок завершения сделок с российской компанией "Русал" и холдингами еН+, "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ" продлен для инвесторов до 21 января 2019 года.
Обновлено в 07:05
Экономика
В Роструде назвали регионы с наиболее проблемными предприятиями
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.
Обновлено в 11:37
Экономика
Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году
Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:32
Экономика
Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 08:44
Экономика
Минпромторг поддержал идею маркировки детского питания
Минпромторг России поддерживает идею маркировки детского питания, сообщил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 09:45
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 06:51
Экономика
В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям
Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 07:47
Экономика
В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу»
Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:04
Экономика
Германия и Боливия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве
7 декабря Германия и Боливия подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, направленное на содействие проектам социального развития.
Обновлено в 00:02
Экономика
Ипотечные долги россиян вырастут в разы
Ранее эксперты «Дом.рф» опубликовали статистику, согласно которой с января по октябрь 2018 года в России было выдано 1,17 миллиона ипотечных кредитов на 2,37 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
Суд в Киеве снял арест с имущества «дочки» Проминвестбанка
«Удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика
В Дагестане открыт сезон строительных расследований
Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил сегодня о целой серии расследований, связанных с приостановкой строительства различных объектов на территории республики без их консервации.
Обновлено в 10:21