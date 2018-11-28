Курс рубля практически не зависит от динамики цен на нефть, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Об этом он рассказал, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Силуанов заявил, что курс рубля почти не зависит от цен на нефть

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