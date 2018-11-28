Финансы
Силуанов заявил, что курс рубля почти не зависит от цен на нефть
Силуанов заявил, что курс рубля почти не зависит от цен на нефтьФАН03:14
Курс рубля практически не зависит от динамики цен на нефть, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Об этом он рассказал, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
ФАН03:14
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Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 07:56
Финансы
В Минфине рассказали об интересе иностранцев к российским евробондам
Иностранцы активно интересуются покупкой российских евробондов, рассказал РИА Новости замминистра финансов Владимир Колычев.
Обновлено в 08:11
Финансы
Bloomberg вновь признал рубль самой рискованной валютой в мире
Российский рубль вновь стал самой рискованной валютой в мире, в последний раз он был обладателем этого статуса в середине мая этого года.
Обновлено в 07:20
Финансы
Российский рынок начнет день ростом. В авангарде — нефтяной сектор
Рынки США накануне торговались в плюсе, азиатские индексы начали сегодняшний день разнонаправленно, а фьючерсы на нефть Brent прибавляют в пределах 1%. Однако несколько портят картину сообщения из Вашингтона, считают аналитики.
Обновлено в 02:08
Финансы
Федеральный бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний
В 2018 голу в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов на сумму 284,5 млрд рублей, но, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября эта сумма составила 239,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:29
Финансы
Глава ВТБ ожидает роста прибыли банковского сектора вдвое
Прибыль банковского сектора России по итогам 2018 года может достигнуть рекордной суммы — 1,7—1,8 трлн рублей.
Обновлено в 05:25
Финансы
Доллар стоит на пороге многолетнего снижения, заявляют в JPMorgan
Доллар начнет активную фазу обесценивания ближе к концу следующего года, прогнозируют в JPMorgan.
Обновлено в 06:58
Финансы
Мексика подтвердила доступ к кредиту МВФ, но снизила его сумму
Финансовые власти Мексики при участии команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили право на доступ страны к гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении ЦБ Мексики.
Обновлено в 02:28
Финансы
Керченская история еще получит свое продолжение
Российский Минфин вчера разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году.
Обновлено в 01:34
Финансы
Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам
Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам.
Обновлено вчера в 03:48
Финансы
Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона»
Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона». Об этом кредитная организация сообщила в среду.
Обновлено в 05:12
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась до 25%
По состоянию на 1 октября показатель составлял 25,8%, по состоянию на 1 сентября — 26,6%. Как отмечает ТАСС, доля нерезидентов в российских ОФЗ начала снижаться после введения Соединенными Штатами новых санкций против России.
Обновлено в 04:44
Финансы
Бумаги Банка «Санкт-Петербург» недооценены
По нашим оценкам, Банк "Санкт-Петербург" торгуется с мультипликатором P/BV 2019П 0.3x и P/E 2019П 3.0x, что делает его наиболее недооцененным по сравнению с аналогами.
Обновлено в 02:31
Финансы
Всемирный банк рассмотрит финансовые гарантии для Украины на $750 млн
Министерство финансов Украины сообщило, что Всемирный банк рассмотрит возможность предоставления Киеву финансовой гарантии на 750 млн долларов, соответствующий вопрос стоит на повестке ближайшего заседании совета директоров ВБ, которое пройдет 18 декабря.
Обновлено в 02:03
Финансы
«Мечел»: чистая прибыль выросла в 3,5 раза благодаря неденежным доходам
Мечел (MTLR RX – без рекомендации) опубликовал финансовую и операционную отчетность за 3 кв. 2018 г. и провел телефонную конференцию.
Обновлено в 02:42