Экономика
Силуанов заявил, что МВФ не договорился о пересмотре квотТАСС 18:16
Международный валютный фонд (МВФ) предложил признать 15-й пересмотр квот несостоявшимся и перейти сразу к 16-му. В рамках обсуждения прозвучало предложение увеличить заемный капитал для финансирования фонда в два или в три раза.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:53, Ашберн
Футбол
Сергей Семак: «Не опасаюсь недооценки „Анжи“»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа играет не только из-за лимита.
Обновлено в 04:45
Общество
Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия
Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Экономика
Moody’s: российские банки стали более избирательными к заемщикам
«Банки становятся более избирательными, понижая планку по одобрению кредитов и ориентируясь на заемщиков с большими доходами и хорошей кредитной историей»,— говорится в отчете Moody's, поступившем в «РИА Новости».
Обновлено в 19:06
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено в 11:33
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Политика
Зеленский рассказал про встречу с Макроном
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»
Обновлено в 15:00
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду уже 23 апреля
ТАСС, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе, сообщило о дате спуска на воду первого носителя необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Гаджеты
В России начинаются продажи смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei с 13 апреля начнет живые продажи своих смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые дебютировали в прошлом месяце.
Обновлено в 14:05
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке
Помимо резкой потери веса, постоянной слабости и уплотнений в груди, есть и еще несколько тревожных сигналов, на которые обычно не обращают особого внимания, но они могут свидетельствовать о раке.
Обновлено в 07:59
Общество
Необычные корни: как вырастить устричную сальсифи и лечебную скорцонеру
Сальсифи напоминает пастернак: длинный, тонкий стержневой корень со сливочной мякотью, скрытой за жесткой, обычно темно-коричневой кожицей.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Талибы заявили о начале «весеннего наступления»
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Зенитная ракетная система С-350 «Витязь» прошла госиспытания
Ранее сообщалось, что первая система C-350 поступит в учебный центр зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.
Обновлено в 06:46
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Кино
В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции
Никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал в ходе ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 17:00
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Музыка
Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено в 02:52
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00