Мы основу для того, чтобы минимизировать эти колебания, создали. Конечно, в 2018 году на курс рубля оказывал влияние выход иностранных инвесторов из наших бумаг. В следующем году таких оттоков в таких объемах не будет происходить. Базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет.

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что оснований для нестабильности отечественной валюты нет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Россию-24". По словам министра, в стране была создана основа, которая позволит свести колебания рубля к минимуму.

Силуанов высказался об основаниях для нестабильности рубля

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