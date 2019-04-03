Экономика
Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед РоссиейВедомости 11:58
Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс». Он отметил, что в течение месяца Венесуэла может выплатить его без финансовых последствий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:02, Ашберн
Политика
Пенс: США открыты для диалога с Россией по ДРСМД
Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что США по-прежнему открыты для диалога с Россией по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:47
Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено 01 апреля в 06:53
Футбол
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России
В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).
Обновлено в 14:40
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Происшествия
Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей
Суд приговорил ее к 19 годам в колонии общего режима с последующим ограничением свободы передвижений на полтора года.
Обновлено в 15:40
Политика
Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz
Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:27
Экономика
«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа
"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Украина уже «одной ногой» в НАТО, заявили в Киеве
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна находится уже "одной ногой" в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Захарова отметила странности в словах Порошенко о Путине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Петра Порошенко о необходимости сотрудничества с Россией.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Ужахов объяснил решение суда о штрафе в 150 тысяч
Суд назначил штраф в 150 тысяч по делу об участии в акции протеста из-за повторного административного наказания, отметил председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, заявив о намерении обжаловать данное решение.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Футбол
Занев расторг контракт с «Енисеем»
Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Пожар в торговом центре «Пассаж» в Пензе ликвидирован
Обновлено в 12:16
Политика
Новый президент Казахстана встретился с Путиным
Обновлено в 13:26
Наука
Найдена новая функция белков ядерной ламины
Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено в 04:59
Политика
Пенс призвал Германию увеличить траты на оборону НАТО
Вице-президент США Майк Пенс призвал Германию усилить финансовую помощь в области обороноспособности НАТО.
Обновлено в 14:15
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Бешеная лиса посадила Мирный на карантин
Причиной карантина стала бешеная лиса, умерщвленная на территории личного подсобного хозяйства на улице Школьная.
Обновлено в 10:12
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48