Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед РоссиейВедомости 11:58

Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс». Он отметил, что в течение месяца Венесуэла может выплатить его без финансовых последствий.

Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией

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