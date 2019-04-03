Экономика
Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед РоссиейВедомости 11:58
Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс». Он отметил, что в течение месяца Венесуэла может выплатить его без финансовых последствий.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Экономика
ЦБ поддержал предложение перечислять зарплату по номеру телефона
В Центробанке поддерживают прозвучавшую идею о перечислении зарплаты работникам по номеру телефона.
Обновлено в 13:38
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Экономика
Минимальную цену на хлеб в России предложили поднять до 80 рублей
Генеральный директор омского завода «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн предложил поднять цену на хлеб в России как минимум до 80 рублей.
Обновлено в 04:45
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено в 03:48
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 12:20
Происшествия
Приставы задержали трех слушателей, которые пришли в суд поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова
В Головинском районном суде Москвы судебные приставы задержали трех слушателей, которые пришли на заседание по продлению ареста аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на корреспондента Sota.Vision Федора Худокормова и очевидцев.
Обновлено в 12:37
Космос
Телескоп «Спектр-РГ» будет запущен 21 июня
Отмечается, что «Спектр-РГ» будет запущен 21 июня 2019 года в 16:44 (мск) с космодрома «Байконур».
Обновлено в 07:29
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Театры
Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета
Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено в 15:28
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
Мужчина с ножом совершил нападение на учеников младшей школы в китайской провинции Хуань, двое детей госпитализированы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 02:52
Происшествия
С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте
Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Здоровье
Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов
"Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:51
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление ФСБ РФ распространило видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ
В открытый доступ попали более 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками, названиями учетных записей, они были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.
Обновлено в 15:09
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Гуф посвятил песню Кети Топурии, с которой расстался полгода назад
Гуф посвятил песню экс-возлюбленной Кети Топурии Напомним, что о проблемах в отношениях Гуфа и Кети Топурии общественность заговорила после того, как публично о себе заявила 18-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова.
Обновлено в 05:11
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32