Экономика
Силуанов увязал выделение денег Белоруссии с интеграциейFinancial One 04:08
Силуанов сказал, что Россия не ставит каких-либо условий, на которые должен пойти Минск, чтобы получить обещанную денежную помощь. "Мы говорим о том, что нужен общий согласованный подход по движению в части интеграции", - сказал глава российского Минфина.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Политика
Познер отреагировал на задержание журналиста «Медузы»
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал «Ридусу» сообщение о задержании в Москве специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков.
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова худеет к отпуску
Юлия Михалкова обладает идеальной фигурой, и многие уверены, что секрет ее стройности — в хороших генах.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе
«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Кино
Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды
Обновлено в 01:56
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова
В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды
"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Политика
Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Единоборства
Попов и Ян прошли процедуру взвешивания перед UFC в Чикаго
Сегодня в Чикаго прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 238.
Обновлено вчера в 10:27
Баскетбол
«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА
"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Происшествия
Задержаны еще трое подозреваемых в убийстве спецназовца
Сотрудники правоохранительных органов задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.
Обновлено вчера в 10:21
Здоровье
Брянцы пожаловались на беспрерывно курящего врача травмпункта
Жалоба на врачей травмпункта в Бежицком районе Брянска была оставлена на областном портале государственных медицинских услуг.
Обновлено в 01:30
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Игры
В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077
Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено в 04:25
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
Обновлено в 04:46
Авто
Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент
Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей
Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:40