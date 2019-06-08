Экономика

Силуанов увязал выделение денег Белоруссии с интеграциейFinancial One 04:08

Силуанов сказал, что Россия не ставит каких-либо условий, на которые должен пойти Минск, чтобы получить обещанную денежную помощь. "Мы говорим о том, что нужен общий согласованный подход по движению в части интеграции", - сказал глава российского Минфина.
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Минфин обозначил позицию РФ по возможным компенсациям и кредитам Белоруссии

News.ru04:16

Силуанов: финансовые вопросы РФ с Белоруссией будут решены после согласования интеграции

ТАСС04:09

Силуанов обозначил позицию РФ по возможным компенсациям и кредитам Белоруссии

ПРАЙМ04:08

Силуанов увязал выделение денег Белоруссии с интеграцией

Financial One04:08
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Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Обновлено в 01:46
Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Политика

Познер отреагировал на задержание журналиста «Медузы»

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал «Ридусу» сообщение о задержании в Москве специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков.
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова худеет к отпуску

Юлия Михалкова обладает идеальной фигурой, и многие уверены, что секрет ее стройности — в хороших генах.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе

«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Кино

Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды

Обновлено в 01:56
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:57
Политика

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес

«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды

"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания

По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Политика

Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Единоборства

Попов и Ян прошли процедуру взвешивания перед UFC в Чикаго

Сегодня в Чикаго прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 238.
Обновлено вчера в 10:27
Баскетбол

«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА

"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Происшествия

Задержаны еще трое подозреваемых в убийстве спецназовца

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Обновлено вчера в 16:02
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.
Обновлено вчера в 10:21
Здоровье

Брянцы пожаловались на беспрерывно курящего врача травмпункта

Жалоба на врачей травмпункта в Бежицком районе Брянска была оставлена на областном портале государственных медицинских услуг.
Обновлено в 01:30
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Игры

В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077

Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено в 04:25
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
Обновлено в 04:46
Авто

Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма

В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент

Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика

Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей

Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:40
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Антон Германович Силуанов
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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