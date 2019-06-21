Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июне 2019 годаТАСС вчера в 13:33

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП РФ в июне на фоне реализации нацпроектов.

с чего всё началось

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что несмотря на резкое снижение роста ВВП в мае (до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле), не ожидает рецессии в российской экономике. Министр также заверил, что в июне рост ВВП будет выше, чем в мае.

Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июне 2019 года

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