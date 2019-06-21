Экономика
Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июне 2019 годаТАСС вчера в 13:33
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что несмотря на резкое снижение роста ВВП в мае (до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле), не ожидает рецессии в российской экономике. Министр также заверил, что в июне рост ВВП будет выше, чем в мае.
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП РФ в июне на фоне реализации нацпроектов.РИА Новостивчера в 13:45
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Минфин ожидает ускорения роста экономики в июне на фоне реализации нацпроектов
Московский Комсомолецвчера в 20:43
Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июле 2019 года
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