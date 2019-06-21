Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июне 2019 годаТАСС 13:33

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП РФ в июне на фоне реализации нацпроектов.

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Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что в следующем месяце темпы роста российской экономики ускорятся.

Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июне 2019 года

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