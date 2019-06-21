Экономика

Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июне 2019 годаТАСС 13:33

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что в следующем месяце темпы роста российской экономики ускорятся.
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Силуанов ожидает ускорения темпов роста ВВП в июне

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП РФ в июне на фоне реализации нацпроектов.
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Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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