Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июне 2019 годаТАСС 13:33

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП РФ в июне на фоне реализации нацпроектов.

с чего всё началось

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что в следующем месяце темпы роста российской экономики ускорятся.

Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июне 2019 года

Политика В РПЦ не хотят освящать оружие массового поражения В Русской православной церкви хотят отказаться от освящения оружия массового поражения.

Политика Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому "На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".

Политика Путин запретил авиаперелеты в Грузию Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.

Общество Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».

Политика Организаторы акции протеста в Тбилиси призвали манифестантов разойтись Как передает РИА Новости, организаторы акции протеста в центре грузинской столице призвали манифестантов разойтись.

Политика Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Гаджеты Компания Huawei представила новый процессор Kirin 810 Китайская компания Huawei представила новый процессор Kirin 810, созданный по 7-нанометровому технологическому процессу, аналогично Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 или Kirin 980.

Происшествия Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

Спорт Российские волейболисты обыграли немцев в матче Лиги наций Мужская сборная России одержала победу над командой Германии в 10-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций.

Общество Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Беглова В Петербурге продолжается сбор подписей в поддержку Александра Беглова, который пошел на выборы губернатора как самовыдвиженец.

Наука Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.

Футбол «Ливерпуль» повесил ценник на Мане Чтобы остудить интерес руководства «сливочных», «Ливерпуль» выставил на футболиста ценник в 180 миллионов евро.

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Спорт Трусова научила звёздного японского фигуриста Уно своей фишке Российская фигуристка Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видео совместной тренировки с серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 японцем Сёма Уно.

Музыка Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф» Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.

Политика Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.

Армия и оружие Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.

Армия и оружие Боевики и «Белые каски» готовят провокацию в Сирии Спецслужбы САР узнали от источников о подготовке провокации с химическим оружием против турецких военных, а также сирийцев в зоне деэскалации Идлиба.

Культура Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.

Футбол Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто» В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии В, однако в плей-офф за право играть в Серии А проиграл «Читтаделле».