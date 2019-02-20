Силуанов уточнил затраты на реализацию поручений ПутинаКоммерсантъ 13:15

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«Цифры могли различаться, потому что объем ресурсов, который необходим на реализацию послания, уточнялся по мере понимания тех задач, которые поставлены президентом»,— сказал господин Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

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