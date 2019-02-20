Экономика
Силуанов уточнил затраты на реализацию поручений ПутинаКоммерсантъ вчера в 13:15
«Цифры могли различаться, потому что объем ресурсов, который необходим на реализацию послания, уточнялся по мере понимания тех задач, которые поставлены президентом»,— сказал господин Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).
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Цифры могли различаться, потому что объём ресурсов, который необходим на реализацию послания, уточнялся по мере понимания тех задач, которые поставлены президентом. Что касается денег, то это в этом году порядка 85 млрд рублей, в следующие годы – 145-151 млрд рублей потребуется, по нашим оценкам.
— Антон Силуанов, российский экономистSM News вчера в 12:41
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