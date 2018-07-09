Экономика
Силуанов: ускорение роста ВВП ожидается в июне 2019Ореанда-Новости 03:59
В качестве примера министр привел показатели роста ВВП за апрель (1,7%) и за квартал в целом (0,5%) Стоит отметить, что показатели роста экономики России в мае текущего года снизились по сравнению с 2018.
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Минфин ожидает ускорения роста экономики в июне на фоне реализации нацпроектов
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