Экономика

Силуанов упрекнул бизнес в нигилизмеИнтерфакс 02:47

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Российский бизнес не хочет замечать позитивных изменений в госуправлении и экономике и, имея рекордные прибыли, по-прежнему считает, что "все плохо", посетовал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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