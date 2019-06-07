Экономика
Силуанов упрекнул бизнес в нигилизмеИнтерфакс 02:47
Российский бизнес не хочет замечать позитивных изменений в госуправлении и экономике и, имея рекордные прибыли, по-прежнему считает, что "все плохо", посетовал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Экономика
Дальнему Востоку не поделили субсидии
Вице-премьер Юрий Трутнев добивается сохранения их на прежнем уровне и получил на это согласие Владимира Путина, хотя курирующий энергетику вице-премьер Дмитрий Козак хочет сократить субсидии, не выделяя их бюджетным потребителям и крупной промышленности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Авто
АвтоВАЗ отказался от производства универсала Lada Vesta SW Sport
Lada в ближайшее время не планирует выпуск спортивной версии универсала Lada Vesta SW.
Обновлено в 00:53
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
Отслужившие по призыву могут досрочно выйти на пенсию
В пресс-службе главы комитета по социальной политике ГД ФС РФ Ярослава Нилова рассказали о том, что в Госдуму внесен проект закона, исходя из которого, срок военной службы по призыву будет учитываться при начислении страхового стажа, в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 01:42
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено 05 июня в 12:41
Здоровье
В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота
При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.
Обновлено в 00:07
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Общество
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Политика
МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Футбол
Мбаппе поддержал Неймара после полученной травмы
Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе поддержал одноклубника Неймара после того, как тот получил травму в товарищеской игре за сборную Бразилии с Катаром (2:0). У него диагностирован разрыв связок голеностопа, восстановление займет около четырех месяцев в случае операции, без – шесть недель.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ
Накануне в СМИ появилась информация о том, что свердловским вузам и колледжам рекомендовали отказаться от американских обучающих программ и мероприятий с участием дипломатов.
Обновлено в 02:32
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки
Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался против штрафов для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке,Ю передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Андрея Малахова наконец-то заставили замолчать
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии
Обновлено в 01:46
Политика
Минфин США ужесточил санкции против Венесуэлы
Сегодня, 7 июня 2019 года, стало известно, что Министерство финансов США ужесточило санкции против Венесуэлы, запретив экспорт и реэкспорт разбавителей нефти.
Обновлено в 02:00
Музыка
В США умер музыкант Доктор Джон
Обновлено в 02:16
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Здоровье
Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться
На днях Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться. Лидирующее место занимает пакетированный чай.
Обновлено в 02:51