Силуанов упрекнул «ЛУКОЙЛ» в крупных инвестициях в КонгоFinam.Ru 06:23

Министр финансов РФ Антон Силуанов, говоря о поддержке российских нефтяников со стороны государства, упрекнул "ЛУКОЙЛ" в крупных иностранных инвестициях, в частности - в рамках соглашения с Конго.

Силуанов упрекнул «ЛУКОЙЛ» в крупных инвестициях в Конго

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