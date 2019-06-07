Экономика

Силуанов упрекнул «ЛУКОЙЛ» в крупных инвестициях в КонгоFinam.Ru 06:23

Министр финансов РФ Антон Силуанов, говоря о поддержке российских нефтяников со стороны государства, упрекнул "ЛУКОЙЛ" в крупных иностранных инвестициях, в частности - в рамках соглашения с Конго.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Крик души» Силуанова дошел до «Лукойла»

Lenta.ru08:16

Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа

РБК06:44

«ЛУКОЙЛ» ответил на критику Силуанова из-за проекта в Конго

Интерфакс07:23

Силуанов упрекнул «ЛУКОЙЛ» в крупных инвестициях в Конго

Finam.Ru06:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:48, Ашберн
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 17:13
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Происшествия

В Петербурге ребенок оказался запертым в квартире с мертвым отцом

Спасатели вызволили пятилетнего ребенка из квартиры в Петербурге, где он был заперт с мертвым отцом.
Обновлено в 16:45
Футбол

Роналду рассказал о секрете своей физической формы

Роналду добавил, что всегда испытывает гордость, надевая футболку национальной сборной.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено вчера в 04:14
Технологии

На ПМЭФ-2019 продемонстрировали квантовую сеть

На Петербургском международном экономическом форуме Газпромбанк, Сбербанк, PwC и Российский квантовый центр (РКЦ) продемонстрировали работу квантовой сети.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Ленобласти от удара молнии погиб человек

В Ломоносовском районе Ленобласти от удара молнии погиб человек, сообщают очевидцы.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

В американских ВВС появился бородатый летчик в тюрбане

ВВС США впервые разрешили пилоту-сикху носить бороду, тюрбан и длинные волосы, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:46
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Российские ракетные корабли проследят за учениями ВМС НАТО

Военно-дипломатический источник заявил, что ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», малый ракетный корабль «Ливень» и средства разведки будут наблюдать за манёврами НАТО Baltops-2019 в акватории Балтийского моря, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:15
Авто

Аналог BMW X4 от GM фотошпионы запечатлели до официального дебюта

Официальный показ серийной модификации Baojun CN220C намечается на осень нынешнего года.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Происшествия

В Нью-Йорке арестовали планировавшего атаку на Таймс-сквер мужчину

Согласно источникам NBC News в правоохранительных органах, мужчина вел за Таймс-сквер видеонаблюдение и до задержания говорил о нападении на людей.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В общественном пространстве «Яма» полицейские задержали и увезли в ОВД как минимум 4 человек за распитие спиртного

Как сообщили «МБХ медиа» очевидцы, это произошло после того, как на площадь пришли активисты проекта «Лев против».
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Театры

Театры из девяти городов представили детские спектакли на фестивале в Севастополе

Театры из девяти городов России боролись за "королевские" номинации в фестивале детских спектаклей "Сказочное королевство", который прошел в Севастополе.
Обновлено в 18:07
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Пассажиров Пулково 1,5 часа продержали в самолете на жаре

Обновлено в 14:53
Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 17:55
Авто

Genesis G70 повторил трюк из «Форсажа»

В первом эпизоде гонщик и бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст повторил трюк из «Форсажа» — разворот под полуприцепом.
Обновлено в 06:34
Футбол

Сборная Украины впервые в истории вышла в полуфинал молодежного ЧМ

Обновлено в 11:50
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное