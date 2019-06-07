Экономика
Силуанов упрекнул «ЛУКОЙЛ» в крупных инвестициях в КонгоFinam.Ru 06:23
Министр финансов РФ Антон Силуанов, говоря о поддержке российских нефтяников со стороны государства, упрекнул "ЛУКОЙЛ" в крупных иностранных инвестициях, в частности - в рамках соглашения с Конго.
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