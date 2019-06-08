Экономика

Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграциейКоммерсантъ 05:08

В апреле 2019-го Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства. 29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
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В Минске рассказали, когда ждут решения по компенсации из-за налогового маневра

Газета.Ru05:32

Минск ожидает решения по компенсации в рамках переговоров с РФ по интеграции в энергетике

ПРАЙМ05:13

Силуанов назвал условие по компенсациям для Белоруссии

Московский Комсомолец04:55

Силуанов обозначил позицию Москвы по возможным компенсациям Минску

Известия04:52

Минфин обозначил позицию РФ по возможным компенсациям и кредитам Белоруссии

News.ru04:16

Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией

Коммерсантъ05:08

Силуанов: финансовые вопросы РФ с Белоруссией будут решены после согласования интеграции

ТАСС04:09
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Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики

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Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 05:50
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ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

Полиция нашла в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

Столичная полиция изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина, а также электронные весы.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

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Возле хутора Фортштадт Новокубанского района Краснодарского края совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет.
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Здоровье

Ученые назвали опасность фастфуда для детей

Обновлено в 02:37
Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Наука

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту

Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.
Обновлено в 04:52
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Происшествия

Голунов рассказал об условиях своего содержания и побоях полиции

Задержание Голунова: Голунова арестовали в Москве 6 июня.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Мама с дочкой погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Обновлено в 04:28
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Общество

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Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
Обновлено в 05:12
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Обновлено в 04:45
Происшествия

В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе

Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Политика

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В тройку списка партии Игоря Смешко «Сила и честь» вошли, кроме самого Смешко, депутат от «Самопомощи» Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Энергетика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
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Происшествия

Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания

По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Москве бандиты на Audi отобрали у прохожих 12 миллионов

В столице банда на иномарке отобрала у прохожих почти 12 миллионов рублей.
Обновлено в 02:56
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
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Экономика

Минтруд связывает падение рождаемости в РФ с низкими доходами семей

Падение рождаемости в России за 2016-2018 годы составило более 15%, что в большей степени обусловлено низкими доходами семей, нежели сокращением числа женщин детородного возраста.
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Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

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Опубликованы первые скриншоты новой операционной системы Huawei

Новая операционная система станет доступна уже осенью 2019 года. В Сети опубликовали первые изображения новой операционной системы Huawei.
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Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
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Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
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Антон Германович Силуанов
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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