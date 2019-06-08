Экономика
Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграциейКоммерсантъ 05:08
В апреле 2019-го Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства. 29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
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