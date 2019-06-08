Экономика

Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграциейКоммерсантъ 05:08

В апреле 2019-го Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства. 29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
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с чего всё началось

Силуанов обозначил позицию России по компенсациям Белоруссии

Компенсация Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции, это же касается и остальных вопросов в финансовых взаимоотношениях двух стран, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
РИА Новости04:15

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Силуанов обозначил позицию Москвы по возможным компенсациям Минску

Известия04:52

Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией

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ПРАЙМ05:13

Силуанов: финансовые вопросы РФ с Белоруссией будут решены после согласования интеграции

ТАСС04:09
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