Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанковГазета.Ru 18:59
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга. Об этом сообщает РИА "Новости".
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