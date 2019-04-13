Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанковГазета.Ru 18:59

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга. Об этом сообщает РИА "Новости".

Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Происшествия В Тюмени завершена контртеррористическая операция Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

Экономика В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Общество Оплата в срок Отсчет времени по добровольной оплате начинается с 11 го дня после получения постановления на руки.

Здоровье В Дагестане остается напряженной эпидситуация с корью С начала года зарегистрировано более 100 случая кори.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Общество Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.

Экономика В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.

Происшествия В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки «Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.

Происшествия Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.

Политика ЕС хочет ввести пошлины на товары США, сообщил источник ЕС рассматривает введение пошлин на товары из США объемом более €10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Политика Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Шоу-бизнес Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа» В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.

Энергетика Chevron покупает Anadarko за $33 млрд Американская нефтедобывающая корпорация Chevron объявила о заключении соглашения по покупке корпорации Anadarko Petroleum за $33 млрд.

Политика Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Шоу-бизнес Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.

Общество По поводу сообщений о йоге в СИЗО Мизулина обратилась в Генпрокуратуру Обращение в Генпрокуратуру РФ направила член Совфеда Елена Мизулина по поводу фейковых новостей о йоге в СИЗО, сообщили в пресс-службе сенатора.

Финансы Греция заключит сделку с МВФ о досрочной выплате половины долга Минфин Греции долгое время заявляет о желании выплатить кредит МВФ, так как он был получен на пике финансового кризиса по крайне высокой ставке в 5% годовых, сообщает ТАСС.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.