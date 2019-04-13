Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанковГазета.Ru 18:59
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Технологии
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Как сообщается на сайте компании, новый логотип появился, чтобы не отставать от мировых тенденций визуальной коммуникации.
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В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
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