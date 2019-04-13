Экономика
Силуанов сообщил о назначении Круглова новым замглавы МинфинаИзвестия 12:33
Бывший зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов станет новым замглавы Минфина РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на полях встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка 13 апреля.
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Нам нужен новый зам, чтобы занять те ниши, которые сегодня не заполнены.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru 12:34
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