Силуанов сообщил о назначении Круглова новым замглавы МинфинаИзвестия 12:33

Нам нужен новый зам, чтобы занять те ниши, которые сегодня не заполнены.

Бывший зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов станет новым замглавы Минфина РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на полях встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка 13 апреля.

Армия и оружие ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам Безсонов утверждает, что украинские снайперы все чаще стали вести прицельный огонь по населенным пунктам самопровозглашенной республики под прикрытием залпов из минометов и гранатометов.

Гаджеты Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.

Политика Акционеры Facebook потребовали отставки Цукерберга На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США опубликовано заявление группы акционеров компании Facebook: они настаивают, чтобы основателя соцсети Марка Цукерберга убрали с поста главы правления, и требуют обсудить этот вопрос на годовом собрании 30 мая.

Происшествия В районе Хартумского университета в столице Судана произошла стрельба Вечером в субботу, 13 апреля, в районе Хартумского университета в столице Судана произошла стрельба, полиция оцепила здание и ближайшие к нему улицы, передает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

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Баскетбол «Бруклин» обыграл «Филадельфию» и открыл счет в серии плей-офф НБА Первая встреча четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Филадельфией" и "Бруклином" завершилась победой гостей, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.

Армия и оружие Израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана Беспилотник израильских ВВС вторгся в воздушное пространство Ливана и совершил разведывательный полет на малой высоте.

Происшествия Wikileaks рассказал, что стало с котом Ассанжа Кот был передан его родственникам. https: / / twitter.com / wikileaks / status / 1117144943666106368 Как сообщало ИА REGNUM, британские власти задержали Джулиана Ассанжа 11 апреля после того, как Эквадор отказал ему в дипломатическом убежище.

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