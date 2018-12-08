Энергетика
Соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов нефтедобычи стабилизирует нефтяные цены, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов 8 декабря во время свободного общения в рамках съезда «Единой России».
Красная веснавчера в 10:05
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Fitch: цены на нефть стабилизируются на уровне $60-70 из-за соглашения ОПЕК+
Московский Комсомолец07 декабря в 23:14
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 20:11, Ашберн
Энергетика
Спасет ли ОПЕК нефтяное благополучие России
Страны ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи. С января они должны убрать с рынка 1,2 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 17:15
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ
Компании-партнеры «Газпрома» остались основными поставщиками «голубого топлива» для Украины, особенно — для национальной компании «Нафтогаз Украины», которая закупала у них газ дешевле, чем у других трейдеров.
Обновлено в 13:00
Энергетика
Кто может покинуть ОПЕК вслед за Катаром
Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) раздирает снаружи и изнутри. На этой неделе о своем решении покинуть организацию заявил Катар.
Обновлено в 13:20
Энергетика
Индия перешла с доллара США на рупии при оплате иранской нефти
Индия в начале ноября 2018 г. подписала меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Ираном, согласно которому при расчетах за поставляемую из этой страны нефть вместо долларов США будут использоваться индийские рупии.
Обновлено в 18:33
Энергетика
В Ивановской области подорожал проезд на междугородних автобусах
Уже в декабре стоимость ряда поездок по Ивановской области значительно выросла, так, добраться от областного центра до Шуи теперь стоит восемьдесят два рубля.
Обновлено в 01:46
Энергетика
Россия обязалась поставлять в Кыргызстан топливо на прежних условиях
В четверг, 6-го декабря, Кыргызстан подписал с Минэнерго РФ договор об индикативном балансе поставок нефтепродуктов на беспошлинной основе на 2019-й год.
Обновлено в 18:33
Энергетика
Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году
Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.
Обновлено 07 декабря в 10:41
Энергетика
«Газпром нефть» получила в ЯНАО новый участок для освоения
Территория расположена недалеко от Новопортовского месторождения Компания "Газпром нефть шельф" (принадлежит "Газпром нефти") выиграла аукцион на право пользования недрами Южно-Обского участка в Ямало-Ненецком автономном округе.
Обновлено 07 декабря в 11:11
Энергетика
На Новопортовском месторождении увеличилась добыча на 40%
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча на месторождении увеличилась на 40%.
Обновлено в 05:39
Энергетика
В США в 2 раза повысили оценку запасов нефти на месторождении Wolfcamp
Месторождение сланцевой нефти Wolfcamp было открыто в западной части штата Техас в 2016 г. Тогда Геологическая служба США оценивала его запасы в 20 млрд барре нефти, 0,4 трлн м 3 природного газа и 1,6 млрд барр газового конденсата.
Обновлено 07 декабря в 04:57
Энергетика
Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года
Американская Chevron планирует на 2019 год капзатраты в размере $20 млрд.
Обновлено 07 декабря в 08:11
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено 07 декабря в 05:38
Энергетика
Украина увеличила импорт угля, основным поставщиком остается Россия
Украина за январь—ноябрь 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19 млн 95,445 тыс. тонн.
Обновлено 07 декабря в 07:01
Энергетика
Медведев пригрозил нефтяникам «непопулярными мерами»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство, договариваясь о фиксированных ценах на бензин, «вынужденно надавило» на нефтяников.
Обновлено 07 декабря в 03:43
Энергетика
ИНК и «Сибур» займутся крупным газохимическим проектом
«Иркутская нефтяная компания» намерена запустить крупный газохимический проект в Иркутской области.
Обновлено 07 декабря в 08:11