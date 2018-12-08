Соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов нефтедобычи стабилизирует нефтяные цены, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов 8 декабря во время свободного общения в рамках съезда «Единой России».

Энергетика Энергетика Спасет ли ОПЕК нефтяное благополучие России Страны ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи. С января они должны убрать с рынка 1,2 млн баррелей в сутки.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ Компании-партнеры «Газпрома» остались основными поставщиками «голубого топлива» для Украины, особенно — для национальной компании «Нафтогаз Украины», которая закупала у них газ дешевле, чем у других трейдеров.

Энергетика Энергетика Кто может покинуть ОПЕК вслед за Катаром Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) раздирает снаружи и изнутри. На этой неделе о своем решении покинуть организацию заявил Катар.

Энергетика Энергетика Индия перешла с доллара США на рупии при оплате иранской нефти Индия в начале ноября 2018 г. подписала меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Ираном, согласно которому при расчетах за поставляемую из этой страны нефть вместо долларов США будут использоваться индийские рупии.

Энергетика Энергетика В Ивановской области подорожал проезд на междугородних автобусах Уже в декабре стоимость ряда поездок по Ивановской области значительно выросла, так, добраться от областного центра до Шуи теперь стоит восемьдесят два рубля.

Энергетика Энергетика Россия обязалась поставлять в Кыргызстан топливо на прежних условиях В четверг, 6-го декабря, Кыргызстан подписал с Минэнерго РФ договор об индикативном балансе поставок нефтепродуктов на беспошлинной основе на 2019-й год.

Энергетика Энергетика Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» получила в ЯНАО новый участок для освоения Территория расположена недалеко от Новопортовского месторождения Компания "Газпром нефть шельф" (принадлежит "Газпром нефти") выиграла аукцион на право пользования недрами Южно-Обского участка в Ямало-Ненецком автономном округе.

Энергетика Энергетика На Новопортовском месторождении увеличилась добыча на 40% По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча на месторождении увеличилась на 40%.

Энергетика Энергетика В США в 2 раза повысили оценку запасов нефти на месторождении Wolfcamp Месторождение сланцевой нефти Wolfcamp было открыто в западной части штата Техас в 2016 г. Тогда Геологическая служба США оценивала его запасы в 20 млрд барре нефти, 0,4 трлн м 3 природного газа и 1,6 млрд барр газового конденсата.

Энергетика Энергетика Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года Американская Chevron планирует на 2019 год капзатраты в размере $20 млрд.

Энергетика Энергетика Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.

Энергетика Энергетика Украина увеличила импорт угля, основным поставщиком остается Россия Украина за январь—ноябрь 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19 млн 95,445 тыс. тонн.

Энергетика Энергетика Медведев пригрозил нефтяникам «непопулярными мерами» Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство, договариваясь о фиксированных ценах на бензин, «вынужденно надавило» на нефтяников.