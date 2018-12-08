Энергетика

Силуанов: соглашение ОПЕК+ стабилизирует нефтяные цены
Красная весна
вчера в 10:05

Соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов нефтедобычи стабилизирует нефтяные цены, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов 8 декабря во время свободного общения в рамках съезда «Единой России».
Красная веснавчера в 10:05

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Силуанов: соглашение ОПЕК+ стабилизирует нефтяные цены

Красная веснавчера в 10:05

Силуанов заявил, что сделка ОПЕК+ обеспечит стабильность нефтяных цен

ТАССвчера в 09:00

Fitch: цены на нефть стабилизируются на уровне $60-70 из-за соглашения ОПЕК+

Московский Комсомолец07 декабря в 23:14
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 20:11, Ашберн
Энергетика

Спасет ли ОПЕК нефтяное благополучие России

Страны ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи. С января они должны убрать с рынка 1,2 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 17:15
Энергетика

«Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ

Компании-партнеры «Газпрома» остались основными поставщиками «голубого топлива» для Украины, особенно — для национальной компании «Нафтогаз Украины», которая закупала у них газ дешевле, чем у других трейдеров.
Обновлено в 13:00
Энергетика

Кто может покинуть ОПЕК вслед за Катаром

Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) раздирает снаружи и изнутри. На этой неделе о своем решении покинуть организацию заявил Катар.
Обновлено в 13:20
Энергетика

Индия перешла с доллара США на рупии при оплате иранской нефти

Индия в начале ноября 2018 г. подписала меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Ираном, согласно которому при расчетах за поставляемую из этой страны нефть вместо долларов США будут использоваться индийские рупии.
Обновлено в 18:33
Энергетика

В Ивановской области подорожал проезд на междугородних автобусах

Уже в декабре стоимость ряда поездок по Ивановской области значительно выросла, так, добраться от областного центра до Шуи теперь стоит восемьдесят два рубля.
Обновлено в 01:46
Энергетика

Россия обязалась поставлять в Кыргызстан топливо на прежних условиях

В четверг, 6-го декабря, Кыргызстан подписал с Минэнерго РФ договор об индикативном балансе поставок нефтепродуктов на беспошлинной основе на 2019-й год.
Обновлено в 18:33
Энергетика

Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году

Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.
Обновлено 07 декабря в 10:41
Энергетика

«Газпром нефть» получила в ЯНАО новый участок для освоения

Территория расположена недалеко от Новопортовского месторождения Компания "Газпром нефть шельф" (принадлежит "Газпром нефти") выиграла аукцион на право пользования недрами Южно-Обского участка в Ямало-Ненецком автономном округе.
Обновлено 07 декабря в 11:11
Энергетика

На Новопортовском месторождении увеличилась добыча на 40%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча на месторождении увеличилась на 40%.
Обновлено в 05:39
Энергетика

В США в 2 раза повысили оценку запасов нефти на месторождении Wolfcamp

Месторождение сланцевой нефти Wolfcamp было открыто в западной части штата Техас в 2016 г. Тогда Геологическая служба США оценивала его запасы в 20 млрд барре нефти, 0,4 трлн м 3 природного газа и 1,6 млрд барр газового конденсата.
Обновлено 07 декабря в 04:57
Энергетика

Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года

Американская Chevron планирует на 2019 год капзатраты в размере $20 млрд.
Обновлено 07 декабря в 08:11
Энергетика

Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области

Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено 07 декабря в 05:38
Энергетика

Украина увеличила импорт угля, основным поставщиком остается Россия

Украина за январь—ноябрь 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19 млн 95,445 тыс. тонн.
Обновлено 07 декабря в 07:01
Энергетика

Медведев пригрозил нефтяникам «непопулярными мерами»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство, договариваясь о фиксированных ценах на бензин, «вынужденно надавило» на нефтяников.
Обновлено 07 декабря в 03:43
Энергетика

ИНК и «Сибур» займутся крупным газохимическим проектом

«Иркутская нефтяная компания» намерена запустить крупный газохимический проект в Иркутской области.
Обновлено 07 декабря в 08:11
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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