Экономика

Силуанов оценил социальные обещания Путина в 100-120 млрд р в годFinancial One 06:44

Путин в среду посвятил большую часть послания раздаче льгот, дополнительных выплат и пособий для многодетных семей, малоимущих граждан и пенсионеров.
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Антон Силуанов
По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном таком объеме составят около 100–120 млрд руб. Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета.
— Антон Силуанов, российский экономистВедомости 06:42
с чего всё началось
"По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100-120 миллиардов рублей", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24
".
Российская газета06:47

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Газета.Ru06:20

Силуанов: допрасходы бюджета на поручения президента составят 100-120 млрд рублей ежегодно

ТАСС06:20
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Политика

В НАТО отреагировали на заявление Путина о возможном нацеливании ракет

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Путин пообещал доплатить пенсионерам

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Обновлено в 05:06
Происшествия

Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии

Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм.
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Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

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Армия и оружие

Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»

Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд

В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
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Театры

Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко

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Политика

Путин предложил ввести ипотечные каникулы в России

Как отметил Владимир Путин, необходимо ввести ипотечные каникулы — отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода.
Обновлено в 04:29
Политика

Путин призвал создать «бережливую поликлинику»

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил правительству утвердить высокие стандарты «бережливых поликлиник» и в 2020 году перевести на этот режим все детские поликлиники.
Обновлено в 04:40
Экономика

Bloomberg рассчитал для России «индекс греха»

Россия заняла 48-е место в составленном Bloomberg рейтинге 50 стран по уровню финансовой доступности наркотиков.
Обновлено в 10:20
Происшествия

СК возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об акте международного терроризма после трех взрывов в Донецке.
Обновлено в 10:23
Политика

Путин призвал избавить бизнес от постоянного нахождения «под статьей»

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения своего традиционного послания Федеральному собранию заявил, что бизнес не должен постоянно ощущать риск административного или уголовного преследования.
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Хоккей

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Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне

Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
Обновлено в 08:29
Общество

Макаревич обнаружил на Земле еще больше идиотов

Речь идет о фразе (да и не моей, а Эдгара По, но это никого не волнует) о том, что 80 процентов жителей Земли — идиоты (я-то думаю, что больше — особенно судя по реакции).
Обновлено в 09:39
Гаджеты

Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тройной камерой

Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9. Об этом сообщает портал The Verge.
Обновлено в 08:52
Экономика

Достроить космодром Восточный предложили российскому миллиардеру

Crocus Group Араза Агаларова ведет переговоры о том, чтобы получить подряд «Роскосмоса» на строительство космодрома Восточный, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing

Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
Футбол

ЦСКА не планирует искать замену травмированному футболисту Дзагоеву

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что в составе московских армейцев достаточно квалифицированных футболистов, чтобы заменить получившего травму Алана Дзагоева.
Обновлено в 10:16
Общество

Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

Первым участникам дела Baring Vostok предъявлены обвинения

Лежников добавил, что обвинения предъявлены еще одному фигуранту дела – партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну.
Обновлено в 07:28
Общество

Синоптики предупредили о метели в Москве

Обновлено в 08:54
Спорт

Елисеев финишировал пятым в гонке на ЧЕ по биатлону

Болгарский биатлонист Красимир Анев выиграл в мужскую индивидуальную гонку на 20 км в рамках чемпионата Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:13
Политика

Путин заявил о необходимости пересчитать пенсии

В начале послания президент заявил, что главная задача - "сбережение народа", укрепление семьи и семейных ценностей.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Глава СПЧ просит Бастрыкина расследовать заражение детей в Москве

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов просит главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование массового заражения детей дизентерией в детских садах Москвы, сообщает 20 февраля сайт Совета.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге

Обновлено в 09:54
Происшествия

В Риме задержали россиянина по подозрению в контрабанде сигарет

В Риме полицейские задержали россиянина по подозрению в контрабанде сигарет, пишет RomaToday со ссылкой на правоохранителей.
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Суд в Ярославле отправил под домашний арест бывшего начальника ИК-1

Кировский районный суд Ярославля распорядился поместить под домашний арест бывшего врио начальника колонии №1, работники которой жестоко избили осужденного, Дмитрия Николаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Политика

Лавров прокомментировал угрозы Трампа в адрес венесуэльских военных

Угрозы со стороны США в отношении венесуэльских военных являются прямым вмешательством в дела страны и нарушают Устав ООН.
Обновлено в 09:13
Политика

«Пособия увеличить, свалки сократить»: главное из послания президента Федеральному собранию

В 2019 году президент уделил внимание соцвопросам 20 февраля прошла трансляция ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 09:16
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