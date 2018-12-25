Экономика
Силуанов счел проект ВСМ Москва–Казань экономически нецелесообразным
Силуанов счел проект ВСМ Москва–Казань экономически нецелесообразнымИзвестия02:50
Экономическая целесообразность реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва–Казань фактически отсутствует, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Известия02:50
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Между Москвой и Питером — я еще понимаю. Даже есть оценки специалистов, где такие проекты могут быть выгодны и могут окупать текущее содержание. Но поскольку между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение, по времени все равно авиасообщение будет быстрее, чем высокоскоростной поезд.
— Антон Силуанов, российский экономистLenta.ru 07:42
с чего всё началось
Экономическая целесообразность реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань фактически отсутствует, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.ТАСС02:09
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