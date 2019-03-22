Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам РоссииRT на русском 06:39

Состоявшееся вчера вечером размещение российских еврооблигаций - иллюстрация высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой нами финансово-экономической политике. Ни санкции, ни враждебная риторика Запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам.

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

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