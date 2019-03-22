Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам РоссииRT на русском вчера в 06:39

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Читать в источнике
Антон Силуанов
Состоявшееся вчера вечером размещение российских еврооблигаций - иллюстрация высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой нами финансово-экономической политике. Ни санкции, ни враждебная риторика Запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru вчера в 14:00

Подробнее о событии

Сторчак: западные инвесторы не видят рисков во вложениях в суверенные бумаги России

ТАССвчера в 13:42

Силуанов высоко оценил доверие иностранных инвесторов к России после размещения евробондов

РЕН ТВвчера в 06:30

Инвесторы из США и Британии скупили более 70% новых евробондов России

РБКвчера в 07:02

Силуанов: западные инвесторы доверяют еврооблигациям РФ

News.ruвчера в 06:56

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

RT на русскомвчера в 06:39

Рекордное размещение евробондов России обеспечили инвесторы ЕС и США

Российская газетавчера в 07:03

Силуанов заявил, что санкции не повлияли на интерес к российским активам

РИА Новостивчера в 06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Обновлено вчера в 08:42
Здоровье

Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин

Росздравнадзор отметил, что у женщин, применяющих любой контрацептив, увеличивается риск развития острой закупорки сосудов, а самый опасный период их применения — первый год.
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России

У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Новой Зеландии открыли для прихожан мечети, где произошла стрельба

Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой

Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

У жилого дома в Болгарии взорвалась бомба

У жилого дома в болгарском городе Перник взорвалась бомба. Об этом сообщает телеканал Nova.
Обновлено вчера в 03:53
Экономика

Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах

Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Порошенко уверен в победе на выборах президента

Абсолютно уверен в своем переизбрании на второй срок президент Украины Петр Порошенко, об этом он заявил 22 марта в эфире телеканала «Украина».
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ

Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

В Ираке задержали 16 человек в связи с крушением парома

В Ираке были задержаны 16 человек в связи с крушением парома возле города Мосул.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол

Влашич назвал главный минус российской Премьер-лиги

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пока не думает о будущем.
Обновлено вчера в 13:42
Интернет

Пользователи Bookmate из России получили письма о возможной утечке данных

Письма получили в том числе пользователи в России, сообщает vc.ru. В редакцию издания также пришло такое предупреждение.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено вчера в 02:34
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24
Общество

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора

Обновлено вчера в 06:11
Политика

Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии

Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

В Южной Америке создали новый региональный политический блок

В Южной Америке создали новый региональный политический блок под названием PROSUR, который поддерживает противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 00:34
Политика

США ввели санкции против венесуэльского банка BANDES

США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES), сообщило американское министерство финансов.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Важное за сутки

Диетологи рассказали о главной опасности свежевыжатых соков

Ученые из американской Академии питания и диетологии рассказали, к чему может привести регулярное потребление свежевыжатого сока.
Обновлено в 00:21
Авто

Как россияне пользуются ремнями безопасности в автомобиле?

7% из числа опрошенных вспоминают о ремнях безопасности только когда находятся на переднем сиденье автомобиля: на заднем пассажирском они не видят в этом необходимости.
Обновлено в 01:12
Политика

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика

Pinterest подала заявку на IPO, планирует привлечь до $100 млн

Американская технологическая компания Pinterest Inc. направила в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявку на публичное размещение акций (Form S-1), следует из данных на сайте комиссии.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки

Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки

В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Обновлено вчера в 13:06
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Обновлено вчера в 18:56
Происшествия

В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»

Обновлено 21 марта в 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное