Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам РоссииRT на русском вчера в 06:39

Состоявшееся вчера вечером размещение российских еврооблигаций - иллюстрация высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой нами финансово-экономической политике. Ни санкции, ни враждебная риторика Запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам.

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Происшествия Массовая драка со стрельбой случилась на юго‐западе Москвы Неизвестные устроили массовую драку со стрельбой на улице Карьер в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Политика Мониторинговые миссии ЕС ставят особые условия для поездок в Крым Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что решение западных стран ехать на полуостров в обход Москвы является неприемлемым.

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все» Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.

Политика Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.

Гаджеты На сайте Apple уже появилась беспроводная зарядка AirPower Ранее уже сообщалось, что американский производитель якобы приступил к серийному производство уникальной зарядки и аксессуаров.

Политика Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.

Политика ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.

Культура Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Армия и оружие Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".

Происшествия СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД Следователи СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в субботу представитель следственного управления СК РФ по региону.

Наука В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2.

Происшествия В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.

Армия и оружие В Польше построят объект для хранения оружия США Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.

Шоу-бизнес «Чтобы не убила»: Дробыш рассказал, зачем приехал к Пугачевой с сыном Ныне популярный композитор и продюсер Виктор Дробыш в "Судьбе человека" рассказал о том, как после нескольких лет, проведенных за границей, где он потерял все, отправил Примадонне российской эстрады написанные им песни.

Происшествия Вице-мэра Майкопа задержали за взятку Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Политика Порошенко уверен, что победит на президентских выборах Петр Порошенко, президент Украины, который баллотируется на второй срок, заявил, что он на 100% уверен в своей победе 31 марта на выборах.

Политика ООН назвала статус Голанских высот неизменным Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот останется неизменным.

Политика Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными» Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были "правильными".

Происшествия Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram.

Политика Токаев проводит первую рабочую поездку в ранге президента Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал первую рабочую поездку, прибыв в город Туркестан.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.