Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам РоссииRT на русском вчера в 06:39
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить
Состоявшееся вчера вечером размещение российских еврооблигаций - иллюстрация высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой нами финансово-экономической политике. Ни санкции, ни враждебная риторика Запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru вчера в 14:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов: санкции не подорвали доверие западных инвесторов к российским активам
Комсомольская правдавчера в 08:00
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Происшествия
Массовая драка со стрельбой случилась на юго‐западе Москвы
Неизвестные устроили массовую драку со стрельбой на улице Карьер в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Мониторинговые миссии ЕС ставят особые условия для поездок в Крым
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что решение западных стран ехать на полуостров в обход Москвы является неприемлемым.
Обновлено в 01:46
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»
Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты
На сайте Apple уже появилась беспроводная зарядка AirPower
Ранее уже сообщалось, что американский производитель якобы приступил к серийному производство уникальной зарядки и аксессуаров.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине
Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.
Обновлено 21 марта в 09:40
Культура
Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах
В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».
Обновлено вчера в 03:59
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии
В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".
Обновлено в 02:13
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Следователи СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в субботу представитель следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 22:29
Наука
В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС
На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса
В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.
Обновлено вчера в 22:30
Баскетбол
«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в НБА
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
В Польше построят объект для хранения оружия США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
«Чтобы не убила»: Дробыш рассказал, зачем приехал к Пугачевой с сыном
Ныне популярный композитор и продюсер Виктор Дробыш в "Судьбе человека" рассказал о том, как после нескольких лет, проведенных за границей, где он потерял все, отправил Примадонне российской эстрады написанные им песни.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено вчера в 12:45
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Порошенко уверен, что победит на президентских выборах
Петр Порошенко, президент Украины, который баллотируется на второй срок, заявил, что он на 100% уверен в своей победе 31 марта на выборах.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
ООН назвала статус Голанских высот неизменным
Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот останется неизменным.
Обновлено вчера в 12:42
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 01:44
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были "правильными".
Обновлено в 00:39
Происшествия
Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади
Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Токаев проводит первую рабочую поездку в ранге президента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал первую рабочую поездку, прибыв в город Туркестан.
Обновлено в 03:01
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Гаджеты
Раскрыт способ взлома пароля на любом смартфоне
Ученые из Штутгартского и Мюнхенского университетов провели эксперимент и выяснили, как злоумышленники считывают информацию о пароле с любого гаджета.
Обновлено вчера в 23:39