Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам РоссииRT на русском 06:39

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
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Силуанов: санкции не подорвали доверие западных инвесторов к российским активам

Комсомольская правда08:00

Силуанов заявил, что санкции не повлияли на интерес к российским активам

РИА Новости06:29

Инвесторы из США и Британии скупили более 70% новых евробондов России

РБК07:02

Силуанов: западные инвесторы доверяют еврооблигациям РФ

News.ru06:56

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

RT на русском06:39

Силуанов высоко оценил доверие иностранных инвесторов к России после размещения евробондов

РЕН ТВ06:30

Рекордное размещение евробондов России обеспечили инвесторы ЕС и США

Российская газета07:03
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Обновлено в 08:42
Политика

Медведчук назвал Россию главным торговым партнером Украины

Председатель политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что по итогам 2018 года РФ для Украины самый главный торговый партнер.
Обновлено в 10:10
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт

Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.
Обновлено в 08:57
Политика

Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Школьница родила ребенка и выбросила его в туалете больницы

Обновлено в 03:30
Кино

В Волгограде умер актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие

Минобороны России сообщило о массовой гибели людей в сирийском Рукбане

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об ухудшении ситуации в сирийском лагере беженцев Рукбан.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Школьницы избили сверстницу за подделку в Челябинске

Обновлено в 09:49
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Политика

США выразили обеспокоенность изменениями в уставе «Нафтогаза»

Посольство США на Украине выразило озабоченность «неожиданными изменениями», внесёнными в устав «Нафтогаза», а также их потенциальными последствиями.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой

Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Новейший российский вертолет заметили в Сирии

Обновлено в 08:43
Происшествия

Редкую рыбу нашли на пляже в США

Жительница США нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 04:13
Футбол

С «Бирмингема» снято девять очков

Клуб английского чемпионшипа «Бирмингем» лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны наблюдателей.
Обновлено в 09:24
Политика

Матвиенко сообщила о завершении этапа смены губернаторов

Спикер подчеркнула, что это "плановая ротация губернаторов, которая является важнейшей опорой развития демократии и демократических институтов".
Обновлено в 08:52
Энергетика

Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета

Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 19:24
Экономика

Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие

Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Культура

Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов

Обновлено в 09:40
Интернет

Facebook хранила в открытом виде пароли миллионов пользователей

В Facebook уже устранили недочет в системе и тех пользователей, у которых хранился пароль в незашифрованном виде, позже предупредят с рекомендацией изменить пароль.
Обновлено в 05:48
Общество

Суд на неделю отложил рассмотрение претензий Роскомнадзора к Twitter

Мировой суд Таганского района Москвы отложил на 29 марта рассмотрение административного дела в отношении Twitter об отказе предоставить информацию, связанную с локализацией персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 08:59
Путешествия

Черногория увеличила срок безвизового въезда для россиян

Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней.
Обновлено в 09:48
Экономика

Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»

Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Футбол

Бэйл рассказал об отношениях с Роналду

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл опроверг слухи о конфликте с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
Обновлено в 08:12
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