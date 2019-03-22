Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам РоссииRT на русском 06:39
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
NYT: дочь и зять Трампа нарушили закон США
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Обновлено в 09:14
Экономика
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С 2007 года корпорация выплатила в бюджет 132,4 млрд рублей, сказал Чубайс в эфире канала «Россия 24».
Обновлено в 11:24
Общество
Студент придумал оригинальный способ сорвать съемки телешоу с помощью порно
Строительная бригада, участвующая в съемках, работала с раннего утра и постоянно будила его.
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Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
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Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Обновлено вчера в 04:55
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене транзита газа через Украину
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Газпром начал направлять официальные уведомления о том, что с начала следующего года прекратится транспортировка газа через Украину, сообщает РБК.
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Экономика
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Обновлено в 09:20
Футбол
Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020
Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Жасмин купила «Бентли» за 33,5 миллиона рублей
На Троекуровское кладбище, где хоронили ее коллегу по большой сцене Юлию Началову, Жасмин приехала на шикарном серо-золотом Bentley Mulsanne, стоимость которого оценивается в 33,5 миллиона рублей.
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С «Бирмингема» снято девять очков
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Обновлено в 07:32
Космос
На Плутоне весна длится с 1990 года
Астрономы рассказывают о том, как начинается весна на других планетах и начинается ли.
Обновлено в 09:27
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Политика
Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими
«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.
Обновлено вчера в 16:07
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Объявляя о введении безбагажных тарифов, пресс-служба авиакомпании поясняла, что ранее пассажиры, путешествующие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать неоказанную услугу — перевозку регистрируемого багажа.
Обновлено в 07:49
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
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Общество
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Учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео
Обновлено в 11:28
Происшествия
Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве
Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
Путешествия
Черногория увеличила срок безвизового въезда для россиян
Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней.
Обновлено в 09:48
Футбол
Федун: «У многих из этого состава сборной нет перспектив дожить до ЧМ-2022»
Президент "Спартака" Леонид Федун считает, что большинство игроков из состава сборной России не смогут принять участие в ЧМ-2022 из-за возраста.
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Здоровье
Минздрав представил проект укладки для оказания неотложной помощи в медучреждениях
Минздрав РФ подготовил требования к комплектации укладки в медицинских организациях лекарственными препаратами и медизделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в неотложной форме.
Обновлено в 08:41
Гаджеты
Никаких вырезов и отверстий. Огромный смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит выдвижную камеру
Китайские источники подтверждают, что речь может идти о Xiaomi Mi Note 4, которая получит выдвигающуюся механически фронтальную камеру.
Обновлено в 04:00
Футбол
Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о своем будущем.
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Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал свою вину
Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.
Обновлено в 11:21
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над "Барысом" из Астаны в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал.
Обновлено в 09:22
Политика
Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС
Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
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Коррупция на штрафстоянке. Обнародовано видео задержания подозреваемых
УФСБ по Саратовской области обнародовало видео задержания руководителей штрафстоянок, подозреваемых в даче взяток сотрудникам ДПС.
Обновлено в 08:50