Энергетика

Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себеNews.ru 13 апреля в 09:50

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Несмотря на это, он отметил, что россияне почувствуют изменения рынка на себе.
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Антон Силуанов
Конечно, это скажется на курсе, на инфляции — в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе… Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть.
— Антон Силуанов, российский экономистАпрал вчера в 03:38

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