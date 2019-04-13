Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себеNews.ru вчера в 09:50

Конечно, это скажется на курсе, на инфляции — в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе… Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть.

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Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

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