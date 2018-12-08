Экономику России стало заметно меньше "колбасить" от влияния внешних факторов, в том числе от изменения ситуации с ценами на нефть. Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов на сессии "Экономика роста" съезда партии "Единая Россия".

с чего всё началось

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика стала менее зависимой от воздействия внешних факторов, передает ТАСС. Он уточнил, что это касается цен на нефть.

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