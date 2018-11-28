Россия разместила во вторник еврооблигации с погашением в декабре 2025 года на сумму 1 миллиард евро и финальной доходностью 3 процента. Заранее о размещении не было объявлено.

Силуанов: решение о размещении евробондов РФ было принято быстро

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Экономика Экономика На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова Власти и бизнес отобрали 174 проекта на общую сумму 10 трлн руб. для инвестирования со стороны частного бизнеса, доложил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Финансы Финансы Итоги дня: «Газпром» помог фондовым индексам вырасти, нефть подешевела Среду, 28 ноября, российские фондовые индексы завершили заметным подъемом.

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