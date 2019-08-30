Экономика

Русский ЗападРусский ЗападСилуанов: реального сокращения малого бизнеса не произошло

«Реального сокращения малых предприятий не произошло», - резюмировал Антон Силуанов.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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