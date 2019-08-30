Экономика
Русский ЗападСилуанов: реального сокращения малого бизнеса не произошло
«Реального сокращения малых предприятий не произошло», - резюмировал Антон Силуанов.
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Силуанов призвал принять меры для актуализации перечня малых предприятий
Будущее России. Национальные проекты08:10
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Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor 09:45
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Проект Стратегии здорового образа жизни согласован с ФАС
Проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний рассчитан на период до 2025 года.
Экономика сегодня 03:33
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:21
Экономика
ЦБ решил объединить два санируемых банка
Банк России принял решение присоединить Вокбанк к Московскому Индустриальному Банку (МИнБанку), сообщила пресс-служба регулятора.
РБК 10:30
Гаджеты
Apple анонсировала дату премьеры нового iPhone
Apple анонсировала дату премьеры нового iPhone "Яблочная" корпорация готовится представить публике следующее поколении смартфона.
Экспресс газета 10:17
Технологии
Первую в России сеть 5G запустили в Кронштадте
Кронштадт стал первым городом России, в котором эта сеть покрывает почти всю населенную территорию.
UfacityNews.ru 02:15
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
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Портативный аккумулятор Black Shark от Xiaomi испугал пользователей
Несмотря на уникальный дизайн и неплохие характеристики, Black Shark испугал многих пользователей.
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Политика
Владимир Путин встретился с главой Мурманской области
Сегодня состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
Мурманский вестник 06:33
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости 08:29
Автоспорт
Феттель стал победителем первой практики на Гран-при Бельгии
Пилот Ferrari Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике Гран-при Бельгии с временем 1:44,574.
RT на русском 07:32
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Политика
Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами
Видеорегистраторы планируют использовать для фиксации обстановки во время несения службы бойцами Росгвардии.
Эхо Москвы 05:00
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Футбол
«Рубин» с минимальным счетом обыграл «Сочи» в молодежном первенстве
Казанский «Рубин» переиграл «Сочи» в молодежном первенстве благодаря быстрому голу на 3-й минуте.
Матч ТВ 08:49
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки — один-два месяца.
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Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов
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ТАСС вчера в 09:10
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Футбол
«Краснодар» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы
В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.
Югополис 07:44
Финансы
Индекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года
Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.
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Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Футбол
Льоренте договорился с «Наполи»
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