Экономика

Русский ЗападРусский ЗападСилуанов: реального сокращения малого бизнеса не произошло

«Реального сокращения малых предприятий не произошло», - резюмировал Антон Силуанов.
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