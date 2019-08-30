Экономика
Русский ЗападСилуанов: реального сокращения малого бизнеса не произошло
«Реального сокращения малых предприятий не произошло», - резюмировал Антон Силуанов.
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Силуанов призвал принять меры для актуализации перечня малых предприятий
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:10
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Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда
Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки.
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В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
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30 августа во время выступления в Верховной раде Пристайко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский в качестве приоритетных задач поставил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма.
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Грузия пытается захватить полезные ископаемые, установив блокпост на границе с Южной Осетией, заявил министр иностранных дел частично признанного государства Дмитрий Медоев.
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Газета.Ru вчера в 18:19
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Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
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Четверо из пяти пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Якутии находятся в стабильно тяжелом состоянии.
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Руководство "Милана" планирует усилить состав команды форвардом "Гремио" Эвертоном.
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Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
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Китай выразил протест США за поддержку задержанных в Гонконге
Правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за то, что они раскритиковали законно произведённые задержания радикально настроенных участников протеста в Гонконге.
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В Индии прогремел взрыв на химическом заводе
По меньшей мере 6 человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Индии, сообщает агентство ANI.
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Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
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«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
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Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
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Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
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Лайнер Airbus А320 совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске
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