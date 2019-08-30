Экономика
Русский ЗападСилуанов: реального сокращения малого бизнеса не произошло
«Реального сокращения малых предприятий не произошло», - резюмировал Антон Силуанов.
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Силуанов призвал принять меры для актуализации перечня малых предприятий
Будущее России. Национальные проекты08:10
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Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
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Россия и Украина перенесли обмен заключенными
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Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов
Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.
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Общество
В Шереметьево отложили ввод в эксплуатацию третьей ВПП
Официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в московском аэропорту "Шереметьево" перенесено на более поздний срок, сообщили в пресс-службе авиагавани.
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Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
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Умер основатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
В Великобритании в возрасте 93 лет умер предприниматель Ханс Раусинг, который превратил Tetra Pak из небольшого бизнеса в транснациональную корпорацию.
Телеканал RTVI 13:41
Политика
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Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Политика
Зеленского пригласят на 75-летие Победы в Москву
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РИА Новости 10:54
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Экономика
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
Произошло это, к слову, с другим выступлением артиста. Однако зрители эту деталь подметили, а ролик с концерта попал в сеть.
Телепрограмма 13:42
Происшествия
Пожар на площадке с полиэтиленом в Подольске локализован
Пожарные локализовали возгорание полиэтилена на открытой площадке в Подольске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 10:16
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
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Lenta.ru 07:48
Армия и оружие
В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»
Российская армия пополнится разведывательными беспилотниками «Орион», производство которых уже началось.
URA.Ru 04:31
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о войне в космосе
Nation News сообщало о том, что Трамп объявил официальное начало работы американского космического командования, которое призвано защищать ключевые интересы государства в космосе.
Народные новости вчера в 21:02
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
РИА Новости 07:45
Общество
Мутко рассказал о работе школ после паводка в Иркутской области
RT на русском 03:18
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
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Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Политика
Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови
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Газета.Ru 10:47
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Политика
Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность
Пётр Порошенко явно не ожидал такого быстрого рассмотрения в первом чтении Закона о снятии депутатской неприкосновенности — дальше вывод Конституционного суда Украины и на следующем пленарном заседании Закон о снятии депутатской неприкосновенности может быть принят.
ИА REX вчера в 18:10