Экономика
Русский ЗападСилуанов: реального сокращения малого бизнеса не произошло
«Реального сокращения малых предприятий не произошло», - резюмировал Антон Силуанов.
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Силуанов призвал принять меры для актуализации перечня малых предприятий
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Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 16:33
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МедиаПоток вчера в 05:57
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Общество
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Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
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