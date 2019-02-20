Экономика

Силуанов: реализация Послания Путина налоговую нагрузку не увеличитКрасная весна 15:06

Налоговая нагрузка на добросовестных налогоплательщиков не будет увеличена в связи с реализацией положений Послания президента России Федеральному собранию, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе своего интервью 25 февраля, передает телеканал «Россия-24».
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Антон Силуанов
Цифры могли различаться, потому что объём ресурсов, который необходим на реализацию послания, уточнялся по мере понимания тех задач, которые поставлены президентом. Что касается денег, то это в этом году порядка 85 млрд рублей, в следующие годы – 145-151 млрд рублей потребуется, по нашим оценкам.
— Антон Силуанов, российский экономистSM News 12:41

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