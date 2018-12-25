Финансы

Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций
РИА Новости
02:09

Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости02:09

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Компании РФ увеличивают расчеты в нацвалютах на фоне задержек долларовых сделок

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На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
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Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
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Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 429 человек.
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Гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ставший для него 600-м в карьере в НХЛ, признан лучшим в 2018 году.
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Финансы

Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций

Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:09
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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